Avviata la ricerca di operatori economici per lo sviluppo dell'area cargo dell'aeroporto d'Abruzzo

L'Aric, l'agenzia regionale di informatica e committenza, ha pubblicato due avvisi per le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici per lo sviluppo dell'area cargo dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara.

Lo scopo è quello di svillupare ulteriormente il traffico merci dallo scalo aeroportuale pescarese.

Il primo avviso riguarda la raccolta di manifestazioni di interesse per la selezione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per la realizzazione di interventi per lo sviluppo dell’aeroporto d’Abruzzo: nello specifico l'adeguamento impiantistico strutture cargo e infrastrutture di accesso.

Per informazioni basta cliccare sul seguente link: bit.ly/CargoAbruzzoAirport

Il secondo avviso riguarda la manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per la realizzazione di appalti nell’ambito di interventi per lo sviluppo dell’aeroporto d’Abruzzo ovvero il terzo lotto di completamento dell'area cargo. Per i dettagli basta cliccare su questo link: bit.ly/HangarAbruzzoAirport

L'Aric ha anche pubblicato un avviso relativo alla manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per la realizzazione di interventi per lo sviluppo dell’aeroporto d’Abruzzo: in particolare adeguamenti di edifici destinati all'uso degli enti di Stato - Lotto: ammodernamento dei servizi igienici e adeguamento dell'impianto elettrico e antincendio del distaccamento vigili del fuoco). I dettagli al seguente link: bit.ly/EntiStatoAbruzzoAirport