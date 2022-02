Superbonus ristrutturazioni, in Abruzzo presentate 2.784 asseverazioni al 31 gennaio

Sono 2.784 le asseverazioni presentate sul portale dell'Enea da utenti abruzzesi per accedere al superbonus edilizio. Lo ha fatto sapere la tessa Enea, che ha diffuso i dati relativi al periodo fino al 31 gennaio scorso. Gli investimenti già ammessi ammontano a 617 milioni di euro per le ristrutturazioni legate all'efficientamento energetico. Nello specifico abbiamo investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione per un totale di 391.103.814 euro, detrazioni previste a fine lavori pari a 679.649.688 euro e detrazioni maturate per i lavori conclusi pari a 430.214.195 euro.

L'ecobonus 110%, lo ricordiamo, è stato prorogato dal Governo fino al 2025 e la misura prevede le detrazioni per chi avvia lavori riguardanti la riqualificazione, ristrutturazione e il conseguente risparmio energetico su condomini ed abitazioni singole.

Per quanto riguarda i i soggetti beneficiari, in Abruzzo come riporta Ansa, del totale delle asseverazioni, 649 riguardano condomini (totale investimenti 393.557.787 euro; totale lavori realizzati 227.286.983 euro), 1.259 riguardano edifici unifamiliari (totale investimenti 140.544.800 euro; totale lavori realizzati 99.929.522 euro) e 876 riguardano unità immobiliari funzionalmente indipendenti (totale investimenti 83.760.764 euro; totale lavori realizzati 63.887.308 euro. L'investimento medio è pari a 606.406 euro per i condomini, 111.632 euro per gli edifici unifamiliari e 95.617 euro per le unità immobiliari indipendenti.