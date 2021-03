Lo studio legale Gargano di Pescara inserito tra i 100 Top Legal della rivista Forbes

Lo studio legale Gargano di Pescara è tra i 100 Top Legal della rivista “Forbes”.

Lo studio è operativo da 10 anni nel campo della tutela dei diritti dei cittadini e nello sviluppo delle grandi aziende.

Per Edno Gargano, fondatore e titolare dello studio, la parola chiave è "innovazione" sia nell'approccio con la cultura giuridica, sia per la gestione in office.

Quello di Forbes è l'ultimo riconoscimento in ordine di tempo: premio Le Fonti per due anni consecutivi, nel 2019 come migliore studio emergente nel settore del turismo e nel 2020 come migliore studio legale per la responsabilità medica. Sempre nel 2020, la citazione sul Sole 24 Ore tra i cento migliori studi italiani. «È il frutto», sottolinea l'avvocato Gargano, «della scelta che abbiamo fatto di impegnarci soprattutto nella tutela dei diritti delle persone, in settori particolarmente delicati perché attengono anche a momenti particolari della vita, in cui si creano aspettative che poi non vengono soddisfatte. Il nostro è un rapporto con la comunità estremamente trasparente, improntato ad un sistema di comunicazione ampio, attraverso un uso intelligente dei social media: cerchiamo di avvicinare i cittadini alla conoscenza delle regole, spiegando in maniera semplice dinamiche che spesso vengono percepite in maniera confusa, se non addirittura ostile. Una consulenza aperta che può aiutare le persone ad affrontare la quotidianità con consapevolezza».

Con Edno Gargano nello studio lavora un giovane team composto dagli avvocati Eraldo Sparvieri , Manuela Peschi, Michele D’Onofrio, Davide Primavera, Francesca Teodoro, Agnese Raccioppi e dai dottori Andrea Di Pasquale, Alessandro Lauria, oltre al personale amministrativo.