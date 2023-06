Strever confermato presidente della Camera di Commercio di Chieti - Pescara: "Tanti ambiziosi obiettivi per l'ente nei prossimi cinque anni"

L'imprenditore di San Salvo Gennaro Strever è stato riconfermato presidente della camera di commercio Chieti e Pescara e dunque guiderà l'ente per altri 5 anni. Martedì 20 giugno nella sede legale dell'ente si è anche insediato il nuovo consiglio camerale che ha appunto riconfermato Strever.

Eletto per la prima volta a giugno del 2019, l’imprenditore espressione di Confindustria ha ottenuto la fiducia del nuovo consiglio per acclamazione. Soddisfatto il presidente Strever che, dopo aver ringraziato i consiglieri per la fiducia nuovamente accordatagli e le associazioni per aver partecipato alla nomina della nuova assemblea, ha ricordato quanto fatto dal consiglio negli ultimi quattro anni, durante i quali non sono mancate le difficoltà.

"Abbiamo affrontato con grande impegno la delicata riorganizzazione dell’ente, lavorando sulla costruzione di una comune identità, sull’unificazione dei servizi, delle procedure e dei regolamenti, sullo sviluppo del personale, sull’armonia e condivisione degli organi camerali, su una nuova visione e strategia dell’ente camerale. La sfida che attende nel prossimo quinquennio gli organi camerali», ha sottolineato il presidente, «richiede la capacità di cogliere le opportunità del cambiamento e di rilanciare il ruolo e l'importanza della camera di commercio, creando un ente sempre più forte, più rappresentativo, più efficiente e con una base più ampia di imprese registrate. L’ente camerale non può permettersi di rallentare la propria azione: dovrà continuare a svolgere le attività di affiancamento e sostegno alle imprese e al territorio, in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza verso una fase di cambiamento positivo, alla ricerca di nuove opportunità di sviluppo verso una società ecosostenibile, digitale e sicura".

"È necessaria un’applicazione continua, la consapevolezza del cambiamento, la volontà di guardare avanti, abbandonando inutili campanilismi, attraverso un gioco di squadra, dove tutti (Giunta e Consiglio, dirigenza e personale, aziende speciali) fanno la loro parte e svolgono il proprio ruolo, ma in maniera integrata e consapevole"

Fra gli obiettivi del nuovo mandato, consolidare una camera di commercio digitale, innovativa, trasparente e di qualità; contribuire a un ecosistema sostenibile e competitivo; affiancare le imprese nella trasformazione digitale; sostenere la crescita delle PMI nei mercati internazionali; contribuire a rendere il territorio maggiormente attrattivo dal punto di vista turistico; aiutare i giovani nell’orientamento nel mercato del lavoro, favorire i talenti e la nascita di nuove imprese; contribuire a sviluppare le infrastrutture del territorio per migliorare i collegamenti con l’Abruzzo; rafforzare le relazioni con gli stakeholder locali, nazionali e internazionali; contribuire al regolare funzionamento del mercato; comunicare in maniera efficace e innovativa.

Strever ha concluso:

"Sarò il presidente di tutti, attento alle esigenze dell’intero territorio e di ogni settore economico rappresentato nell’autorevole consiglio che oggi viene insediato". I membri del nuovo consiglio camerale sono:

Agricoltura Pier Carmine Tilli, Alfonso Ottaviano e Domenico Bomba; Artigianato Ivano Lapergola, Linda D’Agostino e Daniele Giangiulli; Commercio Marina Dolci, Lido Legnini, Domenico Gualà e Marisa Tiberio; Cooperazione Luca Mazzali; Credito e Assicurazioni Vincenzo Pachioli; Industria Enrico Marramiero, Maria Annunziata Salvatorelli ed Emanuela Tosto; Servizi alle imprese Roberto Di Vincenzo, Barbara Lunelli e Fabio Orlando Travaglini; Altri settoriLuciana Ferrone; Trasporti e spedizioni Marco Belisario; Turismo Riccardo Padovano; Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti Mario Miccoli; Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Davide Frigelli; Ordini professionali Massimo Staniscia.