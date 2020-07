Stefano Cianciotta è il nuovo presidente di Abruzzo Sviluppo

È Stefano Cianciotta il nuovo presidente di Abruzzo Sviluppo che nel corso dell'assemblea dei soci che si è svolta a Pescara oggi, martedì 28 luglio, ha anche approvato il bilancio 2019.

Al termine della riunione il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha nominato il nuovo Cda (consiglio di amministrazione).

Oltre a Cianciotta, docente di comunicazione e gestione dei media delle crisi aziendali alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo sono stati nominati i nuovi consiglieri: Gabriele Astolfi, laureato in Economia e commercio, già sindaco di Atri, e Nicoletta Salvatore, dottore commercialista di Torre de Passeri.

Marsilio ha ringraziato per il lavoro svolto in questi anni il presidente uscente, Manuel De Monte, il vicepresidente Alessandra Rossi e il consigliere Andrea Di Meo.

Tra i primi impegni in programma ci sarà la conclusione dei passaggi procedurali per arrivare quanto prima alla definitiva fusione per incorporazione tra la Fira Spa unipersonale e Abruzzo Sviluppo, il cui capitale sociale è detenuto al 100% dalla Regione Abruzzo.

«La Giunta regionale nei mesi scorsi ha provveduto al ripiano delle perdite e alla ricapitalizzazione di Abruzzo Sviluppo», fa sapere Marsilio, «il nuovo Cda, a cui formulo gli auguri di buon lavoro sarà chiamato a individuare strategie di sviluppo industriale, marketing territoriale e la promozione dell’export per rilanciare l’economia nell’intero territorio regionale. Ringrazio il Consiglio di amministrazione uscente per il lavoro svolto in questi anni».