Gli stati generali sull'economia dell'Abruzzo all'Aurum: due giorni di dibattiti, seminari e incontri

Gli stati generali sull'economia dell'Abruzzo nell'Aurum di Pescara venerdì 24 e sabato 25 settembre.

Saranno due giorni di dibattiti, seminari e incontri che metteranno a confronto politica, imprese, banche, associazioni, istituzioni e giornalismo.

Prevista la presenza di numerosi ospiti.

L'obiettivo è quello di fare un focus scientifico e politico sulla economia abruzzese e sulla prospettiva di sviluppo dei vari settori e dei territori, il tutto alla presenza di autorevoli figure di riferimento del mondo della politica, dell’economia e dell’impresa sia a livello regionale sia nazionale. A organizzare “Abruzzo Economy Summit”, conferenza regionale sui temi dell’economia, della crescita e dello sviluppo, è la società di comunicazione Mirus, in collaborazione con la Regione Abruzzo e Confindustria Abruzzo. Si tratta di un evento targato Il Sole 24 Ore con il ruolo di media partner.

La manifestazione, che punta a diventare un appuntamento annuale proprio come stati generali sulla economia abruzzese, in una fase storica molto delicata a livello sociale, sanitario ed economico alla luce della pandemia, si propone come un momento di confronto e analisi: è l’occasione in cui si rende pubblica la vision della Regione sui temi economici, ma è anche l’opportunità per favorire l’incontro, le relazioni e la collaborazione fra tutti gli attori del territorio: imprese, banche, professionisti, associazioni, istituzioni. Tra i focus, la riforma fiscale, il sistema del credito e il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Prevista la presenza del presidente della Regione, Marco Marsilio, dell’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Daniele D’Amario e del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, gli interventi del ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, di Sestilio Giacomoni, parlamentare di Forza Italia, presidente della commissione di Vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, del vice presidente della Banca d’Italia, Piero Cipollone, dell’amministratore delegato del Medicocredito Centrale, Bernardo Mattarella, del presidente di Fidimprese Italia, Giancarlo Abete, dell’ad e dg di Rete ferroviarie italiane (Rfi), Vera Fiorani, del presidente di Banca del Fucino, Mauro Masi, dell’economista, storico e accademico Giulio Sapelli, e di Alberto Bagnai, economista e senatore della Lega. Tra i giornalisti parteciperà il direttore de Il Sole 24 Ore, Fabio Tamburini e il conduttore di “Non è l’Arena” su La7, Massimo Giletti. Tra i protagonisti nazionali gli abruzzesi Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, e Giovanni Legnini, commissario per la ricostruzione del terremoto del Centro Italia, ex vice presidente del consiglio superiore della magistratura ed ex parlamentare e sottosegretario. Sul fronte degli imprenditori abruzzesi: Riccardo Toto, direttore generale Renexia Spa, Luca Tosto, ad “Walter Tosto” Spa, Francesco Berti, ad Amadori, Domenico Greco, presidente e ad Gruppo Cig Chimica Bussi.

«Viviamo il momento storico più difficile della storia della umanità a causa della pandemia che da oltre un anno e mezzo mette in ginocchio comunità, sanità ed economia», spiega il presidente di Mirus, Michele Russo, «momenti come questo sono fondamentali per imboccare la strada giusta, per ripartire e recuperare il terreno perso soprattutto alla luce delle ingenti risorse che in particolare con il Recovery fund stanno per essere messe in campo. Risorse che andranno gestite in maniera virtuosa essendo una occasione unica per la economia italiana e quindi anche abruzzese».

I lavori si svolgeranno attraverso focus tematici e dibattiti dedicati ai vari settori: credito, artigianato, agricoltura, turismo, sanità, commercio, infrastrutture e altri ancora. Saranno presentate case history di successo, proposti modelli di sviluppo nell’ambito di un fitto scambio di esperienze.