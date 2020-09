StartImpresa 2020, c'è tempo fino all'11 settembre per le iscrizioni

C'è tempo fino al prossimo 11 settembre per le iscrizioni alla decima edizione di StartImpresa, il percorso formativo gratuito organizzato da Confindustria Chieti Pescara.

Un'opportunità per sviluppare la propria idea imprenditoriale con un premio in denaro per il primo classificato.

L'inizio di StartImpresa 2020 è previsto per venerdì 18 settembre.

In dieci anni di attività, tanti sono stati i progetti che hanno preso forma grazie all’aiuto concreto e fattivo di StartImpresa, iniziativa promossa con dedizione dalla Sezione Servizi Innovativi. A molti giovani, e non solo, è stata offerta l’opportunità inedita di avviare la propria azienda o start up, vedendosi aprire le porte del mercato e del mondo imprenditoriale. Il corso di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria, fornisce gli strumenti per comprendere come costituire un’azienda o una start up di successo impostando e validando un’idea o un progetto d’impresa. L’obiettivo è quello di dare ai partecipanti un’opportunità reale di conoscere il mestiere di imprenditore e di avviare la propria attività. Gli iscritti potranno avvalersi della consulenza di un team multidisciplinare di esperti, composta anche da imprenditori e manager, e avranno a disposizione una vera e propria guida finalizzata al raggiungimento del risultato.

Per partecipare bisogna aver compiuto 18 anni ed essere pronti ad affrontare un nuovo percorso lavorativo con un’idea imprenditoriale tra le mani. Il bando si trova integralmente sul sito web di Confindustria Chieti Pescara.

Rinnovata e al passo con i tempi, l’edizione 2020 di StartImpresa si svolgerà attraverso un programma di distance learning, su una piattaforma web dedicata. Le lezioni saranno erogate fino al mese di dicembre. Le tematiche riguarderanno il settore economico, finanziario e fiscale, la gestione amministrativa e le forme societarie. Si lavorerà alla stesura del business plan, approfondendo settori come marketing strategico, comunicazione aziendale, public speaking, social media. E poi ancora, opportunità d'investimento, bilancio delle competenze e internazionalizzazione d'impresa.

Al termine del percorso formativo, verranno selezionati i cinque finalisti che avranno l'opportunità di incontrare referenti di Venture Capital ai quali presentare il proprio progetto d’impresa. A valutarli sarà il Comitato composto da docenti/tutor, dal presidente della Sezione Servizi Innovativi Cristiano Fino, da Alessandro Addari e Paolo Campana, rispettivamente ideatore e referente del progetto. Al primo classificato sarà assegnato un premio in denaro. Altri premi saranno messi a disposizione da Confindustria Chieti Pescara e Secretel Srl. I partner di questa decima edizione sono: Adecco, Cristiano Fino Web and Software Solutions, Cykel Software Web Agency, Digital Food, Ecoh Media, LF System Italia, Meta Adv, Nestplan International, Pluk, Rustichella D'Abruzzo, Sinergie Education, SLT - Studio Legale & Tributario, Sun City, Top Solutions.