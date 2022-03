Stalli disponibili nel mercato in via dei Bastioni: al via il bando interno del Comune

L'amministrazione comunale, con il dirigente del servizio Suap e mercati, ha pubblicato un avviso pubblico interno destinato agli operatori commerciali del mercato in via dei Bastioni. A seguito infatti della liberazione e disponibilità di numerosi stalli e box, è stato emanato un avviso interno in attesa della pubblicazione di un bando pubblico aperto anche a nuovi operatori. Sono a disposizione 17 box e 19 banchi che potranno essere per ora assegnati a coloro che intendono cambiare postazione o desiderano migliorare la propria posizione all'interno del mercato coperto.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 dell'11 aprile prossimo, a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Comune di Pescara settore sviluppo economico Servizio Suap e mercati piazza Italia n. 1 – 65121 Pescara oppure consegnate a mano all'ufficio protocollo generale. Da tempo nel mercato di via dei Bastioni gli operatori lamentano una diminuzione di clienti tanto da temere addirittura una possibile chiusura del mercato stesso parlando anche di carenze sul fronte dei servizi che scoraggiano spesso anche i clienti più fedeli.

Il bando completo per le postazioni: https://www.comune.pescara.it/node/4271?fbclid=IwAR2zHj4BdPNchn4WEaNHginMsCCkTOtfEVBqJKsV8uqrdMRCv1gjVLnzWYw