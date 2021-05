Arriva finalmente la stabilizzazione per 50 lavoratori degli stabilimenti Luxottica (ex Barberini) di Città Sant'Angelo e Silvi

Oltre 50 lavoratori degli stabilimenti Luxottica (ex Barberini) di Città Sant'Angelo e Silvi sono passati da contratti di somministrazione all'assunzione a tempo indeterminato. L'annuncio è stato dato con soddisfazione dai sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil con le rappresentanze sindacali territoriali e le Rsu dei due stabilimenti dopo l'accordo raggiunto nel dicembre scorso.

Un ottimo risultato, spiegano i sindacati all'Adnkronos, che arriva in un momento difficile in piena pandemia, e prevede anche la la trattativa per la realizzazione di un premio di produzione in linea con quello di tutto il gruppo Luxottica e l'allineamento di tutto il sistema di welfare aziendale agli altri siti produttivi della società.

"Il risultato va inquadrato in un percorso durato due anni che ha consentito, grazie all'attività della stessa Rsu, presente in questi stabilimenti solo dopo l'acquisizione da parte di Luxottica, una progressiva integrazione al sistema Luxottica

Inoltre grazie all'azione integrata tra i sindacati presenti e l'azienda stessa, possiamo contare su un piano di investimenti che da una parte vede l'aumento delle capacità produttive, e dall'altra le innovazioni tecnologiche nei processi, con la finalizzazione del nuovo magazzino e la mensa aziendale di cui era sprovvisto lo stabilimento più grande. "

I sindacati hanno aggiunto che questo cambio di passo influirà positivamente anche sull'indotto dimostrando che quando si instaura un clima costruttivo fra management e sindacati si ottengono risultati importanti sul fronte della qualità dell'occupazione dopo un periodo ricco di difficoltà superate con determinazione grazie all'azienda che permetterà di realizzare un futuro migliore.