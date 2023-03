Gli stabilimenti balneari abruzzesi puntano a riaprire per Pasqua

Sono già al lavoro per riaprire già a Pasqua, tempo permettendo ovviamente.

Parliamo degli stabilimenti balneari abruzzesi che potrebbero anticipare l'apertura della stagione balneare alle festività di Pasqua.

Ad annunciarlo a LaPresse è Riccardo Padovano, presidente della Sib Confcommercio Abruzzo.

Padovano sottolinea che martedì mattina 21 marzo i balneari si ritroveranno in assemblea alla Saral food nel PalaFiere di Pescara per discutere della direttiva Bolkestein e chiedere «un tavolo serio, con tutte le parti in causa». Padovano ricorda che in regione sono oltre 700 gli stabilimenti balneari attivi che si distribuiscono su 133 chilometri di costa e danno lavoro a migliaia di persone e decine di famiglie.