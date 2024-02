La sede legale di Confindustria si sposta dall'Aquila a Pescara: insorge il capoluogo di regione

Polemiche sulla bozza del nuovo Statuto regionale di Confindustria: se sarà approvato così com'è la sede legale sarà spostata dopo cinquant'anni dall'Aquila a Pescara. Si sta sollevando un vero e proprio polverone attorno a quel documento che il 16 febbraio sarà all'ordine del consiglio di presidenza di Confindustria Abruzzo per l'approvazione tanto che il presidente di Confindustria L'Aquila Interno Riccardo Podda ha inviato una lettera al vicepresidente nazionale Alberto Marenghi per chiedere la convocazione di un tavolo nazionale. A protestare è anche la politica aquilana in modo trasversale.

Scelta cui si aggiunge, rimarca Podda nella missiva inviata, anche quella riguardante la rotazione della presidenza regionale che sarà affidata per sei anni consecutivi a Confindustria Medio Adriatico e per due anni a Confindustria L'Aquila Interno. Un tempo quest'ultimo. Scrive, che renderebbe “irrilevante questa presenza nella sua azione a lungo termine da connettere invece ai tempi della consiliatura regionale”. Nel complesso dunque “il documento proposto umilia il fondamento stesso dello spirito associativo che proprio in Confindustria tende ad armonizzare le ricchezze territoriali, combinando insieme l’esperienza delle grandi aziende con quelle di dimensioni più contenute in una virtuosa collaborazione di filiera”.

Il presidente di Confindustria L'Aquila nel ribadire la posizione favorevole alla regionalizzazione espressa già dal 2016, chiede quindi quel tavolo nazionale“quale garante del corretto processo di revisione organizzativa”. Questo perché, rimarca, “il territori aquilano ha assoluta necessità di essere tutelato anche solo per la concretizzazione delle opere post sisma e per gli investimenti pnrr”.

“Nel massimo rispetto istituzionale – prosegue la lettera inviata a Marenghi - ho inteso porre l'attenzione su uno statuto che, così com'è stato predisposto, risulta per i miei associati e per il territorio da noi rappresentato irricevibile e sul quale non c'è stata alcuna preventiva analisi congiunta e soprattutto condivisione. Nei fatti Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno è stata sempre favorevole ad arrivare a una configurazione unica regionale, e siamo in attesa di una convocazione, ma è necessario ripristinare subito il giusto percorso di dialogo e confronto sul nuovo Statuto di Confindustria Abruzzo, che porti a un risultato finale soddisfacente per tutti e non di una parte solamente come oggi facilmente leggibile”.

Lo spostamento della sede dopo cinquant'anni “di storia e tradizione”, prosegue Podda, farebbe venire “a mancare la direzione e la presenza concreta della rappresentanza confindustriale dove sono allocati i centri decisionali del territorio regionale” con in più quella previsione di rotazione della presidenza che sarebbe “teso alla marginalizzazione sia del capoluogo che delle aree interne abruzzesi”.

“Pur considerando quindi la maggiore consistenza organizzativa espressa da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico – conclude - è indispensabile creare le condizioni affinché Confindustria Abruzzo, animata oggi da sole due associazioni, sia in grado di operare correttamente e di valorizzare, con equilibrio, contesti territoriali oggettivamente differenti, quali le aree interne da un lato e le aree costiere dall’altro, garantendone comunque la rispettiva rappresentanza ed efficacia”.

Le reazioni della politica

“Lo spostamento della sede non è funzionale ad alcuna reale esigenza e non risponde ad alcuna logica di coesione territoriale sia dal punto di vista storico - istituzionale in quanto L'Aquila è e rimane il capoluogo di Regione, sia dal punto di vista dell'opportunità politica di Confindustria poiché, da ciò che mi risulta, la non coincidenza del capoluogo con la sede legale della Confindustria regionale, rappresenterebbe un unicum nel panorama nazionale che sta già generando ripercussioni all'interno del nostro tessuto imprenditoriale”. A dichiararlo è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Massimo Verrecchia candidato alle regionali del 10 marzo.

Per lui dunque il rischio di emarginare le aree interne cancellando 50 anni di storia "per delle futili battaglie campanilistiche rende l’intera regione più debole", aggiunge dicendosi disposto a convocare un tavolo per discutere delle decisioni e rivederle.

Per il consigliere regionale M5s Giorgio Fedele quello che si sta attuando sarebbe “l'ennesimo scippo al capoluogo di regione”. Uno scippo fatto “ai danni dei suoi cittadini e ancora una volta in favore delle aree costiere dell’Abruzzo. Il tutto sta avvenendo in questi giorni – sottolinea -, nel gravissimo silenzio delle istituzioni”. Silenzio che imputa sia al presidente di Confindustria Abruzzo Silvano Pagliuca che non avrebbe aperto alcun confronto che, politicamente, al sindaco Pierluigi Biondi e il presidente della Regione Marco Marsilio cui chiede di esprimere chiaramente una posizione.

Anche la storica dirigente di Regione Abruzzo e oggi candidata tra le file di Demos a sostegno di Luciano D'Amico alle regionali Vanna Andreola critica la decisione: “in tutta Italia Confindustria ha sede nei vari capoluoghi regionali, non si capisce perché in Abruzzo debba essere trasferita da L'Aquila a Pescara, non è stato fornito un motivo valido”, afferma.

“Senza nulla togliere alla città di Pescara - sottolinea Andreola - va evidenziato il ruolo determinante dell'associazione in quello che è il rapporto di partenariato per la definizione dei programmi che ricadono sull'intero territorio regionale e sulle politiche occupazionali e a favore dell'impresa quali l'ingegneria finanziaria, aiuti alle aziende, abbattimento del tasso di interesse e garanzia da concedere alle banche. Un ruolo da sempre svolto dai rappresentanti di Confindustria che hanno operato all'Aquila. Inoltre – conclude - la direzione competente per l'attuazione dei programmi e relativi fondi, sia europei che internazionali, ha sede all'Aquila e, quindi, l'ubicazione della sede nel capoluogo regionale è un elemento naturale e logico anche dal punto di vista istituzionale”.

Secco il “no” allo spostamento di Paolo Federico, candidato tra le fila di Forza Italia alle regionali del 10 marzo. “Il capoluogo di regione merita rispetto e per questo scippi istituzionali di questa portata non possono essere ammessi. Uno spostamento di sede che non risulta di nessun beneficio ma molto probabilmente teso solo a mortificare il territorio della città di L’Aquila”, afferma. “Credo che se le notizia di questo tipo siano fondate sarebbe davvero un atto grave che dobbiamo fermare al più presto. Ricordo che L’Aquila rimane capoluogo di regione. Faccio un appello a tutte le istituzioni affinché si adoperino per non consentire questo passaggio”,conclude Federico.

A intervenire anche la sindacalista della Cgil candidata alle elezioni con il Pd nell provincia dell'Aquila Rita Innocenzi. Per lei se si è arrivati a questo ci sono delle responsabilità precise e cioè quelle di un centrodestra che con le sue politiche avrebbe indebolito il tessuto economico del capoluogo di regione. Nel sottolineare che quella che si sta prendendo è “una scelta interna di un soggetto che non è pubblica amministrazione”, Innocenzi afferma infatti che lo spostamento sia determinato da “un indebolimento del tessuto produttivo ed economico e del peso politico della nostra provincia, rispetto all'area costiera, di cui anche la politica regionale in questi ultimi cinque anni di centrodestra è corresponsabile e che, con buona pace di tutte le argomentazioni sull'importanza di sviluppare il capitale latente delle aree interne, rischia di fissare il baricentro della vita istituzionale, politica, economica nell'area costiera”. La responsabilità sarebbe quindi delle politiche dell'attuale maggioranza che ha anche fisicamente portato gli assessorati di riferimento delle attività produttive a Pescara.