Torna la sosta estiva a pagamento sulla strada parco: tariffe immutate

Da sabato 15 luglio, in coincidenza con il periodo centrale della stagione turistico-balneare, torna la sosta a pagamento in via Castellammare Adriatico, meglio nota come strada parco. Lo stabilisce una delibera approvata stamane dalla giunta comunale, che conferma l’orientamento già portato avanti negli anni scorsi.

Si potrà posteggiare nella fascia oraria 9-19 lungo via Castellammare Adriatico (dal confine con Montesilvano a viale Muzii) con le seguenti modalità: dal 15 luglio al 6 agosto, solo il sabato e la domenica; dal 12 al 15 agosto, tutti i giorni. Inoltre, sempre in via Castellammare Adriatico, il 16 agosto dal confine con Montesilvano a via Cadorna e dal 17 al 20 agosto dal confine con Montesilvano a via del Milite Ignoto.

Sosta a pagamento sulla strada parco: le tariffe

La tariffa su base giornaliera, per poter fruire della sosta, è immutata e anche quest'anno sarà di 2 euro; la gestione dell’area adibita a parcheggio temporaneo sarà curata da Pescara Multiservice Srl, in house providing, che, a fronte della riscossione della succitata tariffa, si farà carico dell’organizzazione e controllo del servizio e della realizzazione della segnaletica necessaria, ma anche del presidio dei varchi di accesso/uscita delle auto, sollevando l’Impresa esecutrice Tua Spa - che sta eseguendo lavori sullo stesso tracciato - da eventuali responsabilità per danni a persone o cose.

Per la sosta in via Castellammare Adriatico non saranno validi gli abbonamenti che Pescara Multiservice emette relativamente ai parcheggi “non temporanei” sul territorio comunale. La disponibilità di Tua, che sta eseguendo i lavori destinati al pre-esercizio del nuovo impianto filoviario, fa sì che le opere attualmente in corso (di implementazione della linea semaforica propedeutica all’attivazione della filovia) andranno avanti, su sollecitazione dell’amministrazione, dal lunedì al venerdì. Dal 24 agosto le aree saranno rimesse totalmente nella disponibilità della Tua, al momento di avviare i lavori di armamento del percorso filoviario attraverso l’alimentazione elettrica.