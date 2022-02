Il presidente Sospiri: "Via all'erogazione dei fondi a sostegno dei comparti strategici"

“Dai sostegni al comparto della ricettività turistica dei b&b agli aiuti per gli operatori della montagna ai professionisti della fotografia. Sono solo alcuni dei settori che beneficeranno dell’erogazione dei fondi disposta dalla giunta regionale a supporto di settori economici duramente colpiti dall’emergenza pandemica. Sostegni che sono frutto di leggi che ho personalmente voluto e portato in aula e sulle quali ho trovato la convergenza dell’Aula. Una boccata d’ossigeno che la nostra Regione, per quanto piccola, è riuscita a garantire”. E' soddisfatto il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri dei provvedimenti adottati dalla Giunta che andranno a ristorare alcune delle categorie più colpite dalla crisi determinata dal Covid.

“Abbiamo creduto nella utilità di garantire un supporto finanziario a comparti che sono comunque strategici per il rilancio del nostro sistema economico interno – sottolinea Sospiri . Abbiamo avuto la capacità di ascoltare le esigenze reali e concrete del territorio, di lavorare con i nostri uffici per comprendere come poter intervenire, individuando misure e strumenti e oggi quelle leggi hanno dato i propri risultati”.

Questi dunque i fondi stanziati per l'emergenza Covid che saranno erogati: 400 mila euro andranno, tra gli altri, agli operatori della montagna; per i b&b sarà erogato 1 milione di euro; altri 700 mila euro saranno invece destinati ai fotografi professionisti con altri 200 mila destinati alle microimprese di quelle che, in piena pandemia, si trovavano nelle zone rosse. Si procede quindi al completamento dell’Azione 3.1.1– Asse III – avviso pubblico che prevedono aiuti per gli investimenti a sostegno dell’economia per un totale di 14.586.800,77. Tra gli altri stanziamenti 200 mila euro destinati ai consultori; 7 milioni che andranno invece a sostenere le Asl (Aziende di servizi alla persona). Altri 700 mila euro arriveranno nelle casse di 19 Comuni abruzzesi per risarcire quanto speso per la realizzazione di opere volte a favorire la sicurezza, l’accessibilità e la fruizione delle spiagge e per contrastare l’emergenza covid della stagione 2021 per 700mila euro. Non mancano all'appello i balneatori per i quali, viste e difficoltà determinate dal covid nel 2020, sono stati stanzati 450 mila euro. Ci sono poi i 600 mila euro per gli studenti fuori sede che potranno così recuperare almeno in parte le spese di locazione e i 4 milioni e 100 mila euro per il rifinanziamento delle borse di studio. Infine le persone in stato di povertà o senza fissa dimora cui, per l'anno 2021, andranno 108 mila euro.