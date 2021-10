Sopralluogo dell'ad di Anas per il nuovo svincolo di Colle Caprino e per le strade Loreto-Penne e Scafa-Manoppello-Passo Lanciano

Sopralluogo straordinario a Pescara e in due centri della nostra provincia per Massimo Simonini, amministratore delegato di Anas Spa.

Simonini, accompagnato dai suoi diretti collaboratori centrali, sarà nel Pescarese a partire dalle ore 11 di oggi, venerdì 29 ottobre.

Il primo passaggio sarà prendere visione della viabilità Scafa-Manoppello-Passo Lanciano, in funzione del bacino di spostamenti che pone come domanda trasversale la realtà di economia bianca e della montagna di Passo Lanciano.

In seguito, alle ore 12:45, sarà a Pescara per visionare la capacità di potenziamento della sicurezza e della sostenibilità della qualità dell’aria, progettando e realizzando lo svincolo di Colle Caprino, per rendere la circonvallazione un semi raccordo anulare. Poi, alle ore 14:45/15 arriverà a Loreto Aprutino dove si avrà l’incontro con i sindaci di Loreto, Penne e Farindola, per la verifica dello stato dell’arte della progettazione della Loreto-Penne come asse viario titolare di adeguatezza finanziaria e oggetto di impegno progettuale.

Invece all’incontro di Scafa saranno presenti i sindaci dei comuni di Lettomanoppello, di Pretoro e di Serramonacesca, oltre al presidente della commissione d’inchiesta su Bussi e sull’Aterno Pescara, il consigliere regionale Antonio Blasioli. A Pescara sarà presente il sindaco Carlo Masci.