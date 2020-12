Sindacati e associazioni produttive contro la Regione sulla zona rossa: "Danno gravissimo, ora i ristori entro dicembre"

Dopo il danno gravissimo causato ai commercianti ed esercenti abruzzesi per la zona rossa, ora la Regione deve impegnarsi a sbloccare subito i ristori che dovranno arrivare entro dicembre. A chiedere un'accelerazione nell'erogazione dei contributi per tutte le attività colpite in Abruzzo dalle restrizioni sono le associazioni imprenditoriali e produttive Agci, Casartigiani, Cia, Claai, Cna, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confocooperative, Confesercenti, Confindustria, Legacoop e i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl che tornano sulla questione della zona rossa in Abruzzo che perdurerà per diversi giorni ancora prima del passaggio in arancione.

Secondo le sigle, la Regione avrebbe messo tutti in questa situazione paradossale, ed ora deve tentare di rimediare versando i ristori stanziati, dando una svolta alla macchina burocratica per evitare che anche questa volta tutti gli imprenditori colpiti dalle restrizioni e chiusure:

E’ sotto gli occhi di tutti che l’Abruzzo paga una gestione deficitaria dell’emergenza sanitaria, nonostante impegno e abnegazione del personale tutto, lasciando ora il prezzo più salato da pagare a imprese e lavoratori, che si vedranno costretti nell’imminenza delle festività di fine anno a subire gli effetti di un ulteriore durissimo colpo all’economia regionale, visto che saranno mantenute ancora per altri giorni le restrizioni più severe e nuove perdite andranno a sommarsi alle vecchie del 2020

Sindacati e sigle produttive chiariscono che non si presteranno a fare giochi di scaricabarile per le responsabilità, ma si impegneranno per fronteggiare una nuova emergenza durissima e dunque che necessita di interventi straordinari a partire dall'immediata erogazione dei ristori arrivati fino ad ora con il contagocce.