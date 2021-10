Un miliardo di euro per la sicurezza delle autostrade A24 e A25

Un miliardo di euro per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 gestite dal concessionario Strada dei parchi.

I fondi, come riferisce l'Adnkronos, rientrano nei 6 decreti firmati dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che permettono di utilizzare ulteriori 1,9 miliardi del piano complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

I decreti (due dei quali sono ora alla firma del ministro dell'Economia e delle Finanze) stanziano un miliardo di euro per rafforzare il monitoraggio tecnologico e la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 (Roma-Pescara e Roma-Teramo), 720 milioni per favorire la navigazione green, 200 milioni per il rinnovo delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile per il trasporto merci.

Il primo decreto, nell'ambito del progetto "strade sicure", prevede un piano straordinario per il controllo e la messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie delle autostrade A24 e A25, interventi per la realizzazione del monitoraggio dinamico su tali opere e l'efficientamento del sistema impiantistico del traforo del Gran Sasso. La cifra di un miliardo viene trasferita al commissario straordinario che assume le funzioni di soggetto attuatore.