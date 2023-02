Approvata la seconda graduatoria definitiva per i contributi Covid una tantum della Regione ai lavoratori autonomi

La Regione Abruzzo ha approvato e pubblicato la seconda graduatoria definitiva relativa ai contributi una tantum per lavoratori autonomi messa a disposizione per coloro che hanno avuto danni economici dalle restrizioni dovute al Covid. I fondi, pari a 5,5 milioni di euro, sono ulteriori risorse assegnate all'ente. La graduatoria è composta da quattro elenchi: ditte individuali e lavoratori autonomi, liberi professionisti, istanze escluse dalla linea 1, istanze escluse dalla linea 2.

Per i beneficiari ammessi e finanziabili la pubblicazione della graduatoria definitiva ha valore di atto di concessione, e dunque non ci sarà alcuna comunicazione scritta tramite Pec dell'invio dei ristori, e non servirà alcuna conferma da parte del beneficiario di voler accettare il contributo. I tempi previsti per l’erogazione del contributo sono di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Per tutti i dettagli: https://www.regione.abruzzo.it/content/sovvenzioni-una-tantum-lavoratori-autonomi?fbclid=IwAR2TDCvMnC0hUO3GtKeVzvq9nkiLFr1hoicSkJCbomgF59PoYe140o7MeLA