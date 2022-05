Scuola e università, la richiesta della Uil Abruzzo: "Atenei e centri scientifici in sinergia per migliorare i costi e la ricerca"

Scuola, univeristà e centri scientifici sono fondamentali per la crescita dell'Abruzzo e devono lavorare in sinergia. È quanto emerso durante il terzo congresso regionale della federazione Uil Scuola Rua “Ricerca Università Afam”, con la partecipazione online del segretario nazionale Attilio Bombardieri, e in presenza di Michele Lombardo e Fabrizio Truono, rispettivamente segretario generale e componente della segreteria Uil Abruzzo che si è tenuto all'Aquila assieme alle assemblee territoriali.

Marco Angelini, segretario regionale Uil scuola Rua, oltre alla questione del rinnovo del contratto nazionale per il comparto scuola, istruzione e ricerca, ha spiegato che i centri di ricerca e istruzione sono fondamentali per la ripresa economica dell'Aquila, della Regione Abruzzo e di tutto il Paese, con l'indispensabile sinergia fra università e centri di ricerca pubblici e privati al fine di confluire in un unico sistema la necessità che il mondo della conoscenza trovi un contatto sempre più diretto con quello industriale.

Nel corso dei lavori si è parlato anche della necessità, oramai ineludibile, anche per gli atenei abruzzesi di lavorare in sinergia:

"Con questa soluzione, ogni istituzione riverserebbe il proprio patrimonio di conoscenze per ottimizzare costi e risultati in termini di una formazione sempre più qualificata da destinare agli studenti, ma anche ai dipendenti, per avere servizi a più basso costo. Questo aspetto acquista ancor più rilevanza qualora si pensasse di armonizzare le risorse che provengono dallo Stato spingendo gli atenei, ma non solo, a trovare forme concrete di collaborazione scientifica”.

A conclusione del congresso è stato rieletto segretario regionale della federazione Uil Scuola Rua “Ricerca Università Afam” Marco Angelin.La rielezione di Angelini segue quella delle nomine di referenti e coordinamenti degli altri atenei abruzzesi ai quali Angelini ha fatto le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro.