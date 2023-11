Sciopero nazionale del personale di Fs, possibili ripercussioni sulla circolazione dei treni

Sciopero nazionale del personale del gruppo Fs (Ferrovie dello Stato) giovedì 30 novembre con possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

Lo sciopero avrà durata di 8 ore, dalle 9 alle 17.

A proclamare l'astensione dal lavoro sono state le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti.

Possibili ripercussioni su Frecce, Intercity e Regionali. Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.?Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, prima di intraprendere il viaggio, attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

"Lo sciopero del trasporto ferroviario deciso da tutte le organizzazioni sindacali è una giusta risposta all'ignavia dell'attuale governo e dei precedenti che con i vertici di Rfi non hanno garantito l'ammodernamento e la sicurezza", dice Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, coordinamento di Unione Popolare, "purtroppo abbiamo un ministro come Salvini al servizio della lobby delle grandi opere e che passa le giornate sui social. Invece di buttare i soldi per il ponte sullo Stretto Salvini poteva pensare ai passaggi a livello! Come denunciano i sindacati la pericolosità dei passaggi a livello non è una novità e da anni chiedono ne chiedono la soppressione totale, confermata dalle evidenze statistiche dell’agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. Inoltre i passaggi a livello in Italia sono privi di sistemi di sicurezza tecnologicamente avanzati e Rfi non ha in generale garantito l'innalzamento degli standard di sicurezza sull’infrastruttura come ha dimostrato anche la recente strage di Brandizzo. Purtroppo come denunciano sindacati rischiamo che a breve si vada alla definitiva privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato che condurrà ancor più verso situazioni di insicurezza come accaduto in altri Paesi. Dalle lavoratrici e dai lavoratori delle ferrovie - oggetto degli attacchi di Salvini e del governo - domani arriverà un segnale di civiltà e solidarietà che le istituzioni dovrebbero recepire: la sicurezza al primo posto".