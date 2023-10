Autobus e treni a rischio soppressione per lo sciopero del trasporto pubblico

Sciopero del trasporto pubblico lunedì 9 ottobre anche in Abruzzo.

A proclamare l'astensione dal lavoro è il sindacato Usb Lavoro privato e c'è stata l'adesione delle segreterie provinciali di Chieti-Pescara e L'Aquila-Teramo.

Lo sciopero riguarda il trasporto urbano, extraurbano, ferroviario e le biglietterie.

Sono due le fasce garantite in base all'organizzazione della protesta: il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 00 alle ore 6, dalle 9 alle 18 e dalle 21 alle 24. Il personale amministrativo, quello di terra, di officina e lavaggio incrocerà le braccia per l'intero turno, nel rispetto delle norme vigenti con la salvaguardia dei servizi minimi essenziali laddove previsto. Inoltre, a causa delle modalità dell’astensione lavorativa, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata.