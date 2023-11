Sciopero generale, Ambiente spa precetta parte del personale per garantire la pulizia della città

«Ambiente s.p.a. riconosce, rispetta e tutela il diritto di sciopero, tuttavia occupandosi di un settore vitale per l’igiene delle città e delle persone siamo tenuti a garantire i servizi minimi essenziali e quindi abbiamo proceduto, secondo la legge, alla precettazione di parte del personale affinché appunto vengano garantiti i servizi basilari, ad esempio, per strutture sanitarie, utenze scolastiche, stazione, mense. Per le attività ordinarie non svolte oggi e che determineranno disagi ai cittadini, provvederemo nelle prossime ore a riportare alla normalità le attività del nostro servizio».

È quanto fa sapere tramite una nota il presidente di Ambiente spa, Ricardo Chiavaroli, sullo sciopero generale in corso nella giornata di venerdì 17 novembre.