Anche nell'aeroporto d'Abruzzo lo sciopero degli assistenti di volo dell'Enav contro il trasferimento

Voli a rischio nell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara venerdì 21 ottobre a causa dello sciopero annunciato dal sindacato Unica.

L'astensione dal lavoro riguarda gli assistenti di volo dell'Enav, l'ente nazionale di assistenza al volo, che protestano contro il trasferimento dal capoluogo adriatico allo scalo di Brindisi.

In sostanza, il piano nazionale dell'Enav prevede infatti la chiusura delle torri di controllo di diversi aeroporti, compresa quella del Pasquale Liberi, con la sostituzione dei controllori di volo con telecamere e sensori controllate da remoto dalle torri di controllo degli aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino), Bologna e Brindisi.

Di conseguenza gli operatori pescaresi saranno trasferiti tutti a Brindisi dovendo lasciare le proprie case. Lo sciopero avrà una durata di 12 ore dalle 8 alle 20, ma l’Enac ha però specificato le fasce orarie di tutela per i passeggeri, previste dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Sul tema sono intervenuti anche capogruppo della Lega in consiglio regionale, Vincenzo D'Incecco, e il consigliere comunale, Armando Foschi, che annunciamo di appoggiare lo sciopero e le ragioni dello stesso. Un tavolo di confronto regionale è in programma venerdì 28 ottobre.