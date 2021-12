Sciopero di 24 ore dei trasporti pubblici anche alla Tua

Sciopero del trasporto pubblico di 24 ore anche alla Tua in Abruzzo giovedì 16 dicembre.

A farlo sapere è la stessa azienda unica di trasporto regionale informando dello sciopero indetto dalle segreterie nazionali Filt Cgil e Uil Trasporti.

L’adesione allo sciopero potrà comportare la mancata effettuazione di corse in arrivo/partenza nelle fasce dalle ore 00:00 alle ore 5:30, dalle ore 8:30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 24.

L’astensione dal lavoro per tutti gli autoferrotranvieri sarà gestita con la modalità di seguito indicata: personale viaggiante e delle biglietterie: ore 00:00 alle ore 5:30, dalle ore 8:30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 24; Personale a terra: ultime 4 ore del turno. Inoltre, per le modalità dell’astensione lavorativa, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata. Per maggiori dettagli sulle motivazioni dello sciopero e per consultare le percentuali di adesione degli scioperi precedenti, si può consultare il sito aziendale www.tuabruzzo.it alla pagina “Comunicazioni in evidenza”.