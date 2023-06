Rimodulate dal Comune le scadenze delle rate della Tari: le nuove date

Nuove date per la scadenza della Tari, la tassa sui rifiuti, per gli utenti residenti a Pescara. Il Comune infatti ha rimodulato le scadenze per il 2023. Per chi dovesse scegliere la rata unica, la scadenza è fissata per il 31 luglio prossimo. Per chi invece scegliere la rateizzazione, le scadenze sono: prima rata 31 luglio, seconda rata 30 settembre, terza rata 31 ottobre e quarta e ultima rata 31 novembre.

Per tutte le informazioni relative alla Tari, ovvero il calcolo delle tariffe, e le modalità di pagamento, è disponibile il link sul sito del Comune https://www.comune.pescara.it/action:c_g482:tassa.rifiuti.tari