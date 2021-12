Al via Sari, il servizio di Confindustria Chieti - Pescara per snellire la burocrazia delle imprese

Confindustria Chieti - Pescara ha presentato il servizio Sari, che permetterà a professionisti ed imprenditori di velocizzare e snellire le pratiche burocratiche senza passare per gli uffici. Con un 25% in meno di pratiche che a livello nazionale significano quasi il 2% di Pil in più entro il 2027 spiega il il presidente della camera di commercio Chieti Pescara Gennaro Strever che ha salutato il centinaio di professionisti che hanno partecipato, questa mattina, alla giornata di formazione sul Sari – Supporto specialistico registro imprese.

L'obiettivo, spiega Confindustria, è quello di accelerare i tempi di risposta degli uffici, riducendo le pratiche sospese ed uniformando le procedure con tutte le camere di commercio italiane:

“ll sistema camerale italiano “è stato l’unico in Europa a garantire a tutti i dipendenti pubblici, circa settemila camerali, la possibilità di lavorare dalle proprie case a servizio delle imprese, già all’indomani del primo lockdown. Ora è necessario che la transizione al digitale allunghi il passo perché le imprese, per competere, hanno bisogno di poter contare su una macchina pubblica più veloce ed efficiente."

Il servizio è consultabile sul sito dell'ente camerale www.chpe.camcom.it dove si potranno avanzare direttamente le richieste. Il segretario generale Michele De Vita, ha aggiunto che la camera di commercio ha messo a disposizione delle due Prefetture e delle forze dell’ordine delle province di Chieti e di Pescara un programma collegato al registro imprese permettendo di acquisire dati fondamentale per eventuali reati riguardanti l'economia e la finanza.