Task force in ausilio dei cittadini di Contribuenti Abruzzo per l'avvio dei saldi invernali

Task force in ausilio dei cittadini da parte dell'associazione dei consumatori Contribuenti Abruzzo per l'avvio dei saldi invernali in programma da venerdì 5 gennaio.

«Abbiamo deciso di istituire una task force di volontari che, durante il periodo dei saldi, si mischieranno ai cittadini, nell’area Pescara-Chieti, in cerca di occasioni e buoni affari», dice Donato Fioriti, presidente dell'associazione dei consumatori Contribuenti Abruzzo (Cruc Regione Abruzzo).



«Ricordiamo», spiega Fioriti, «di richiedere sempre lo scontrino fiscale e verificare il vecchio prezzo e la scontistica dei saldi. I contribuenti che non si assicurano lo scontrino fiscale sono doppiamente danneggiati dalla mancata emissione dello stesso. Non possono denunciare la eventuale speculazione sui prezzi e non possono cambiare il prodotto se difettato».

Così prosegue Fioriti: «Abbiamo percezione da parte del consumatore, di una sorta di attendismo nell’acquisto, forse anche perché frenato dal timore di prendere delle fregature. Ciò potrebbe portare a una flessione considerabile nell’acquisto stesso. Si deve evitare di passare da un eccesso all’altro: dall’acquisto incauto al mancato acquisto. A costo di essere controcorrente possiamo dire che i commercianti abruzzesi hanno dimostrato nel tempo che ci si può fidare di loro, ma ci possono essere minoranze marginali che gettano ombre sull’intera categoria e solo a queste bisogna prestare attenzione. Il nostro obiettivo è di tutelare i cittadini, ma anche i commercianti onesti, da valorizzare, rispetto a coloro che scorrettamente possono svolgere concorrenza sleale».