Confesercenti: scarpe e vestiti gli acquisti più gettonati per i saldi, ma le date sono da cambiare

Partono anche in Abruzzo e dunque a Pescara i saldi dal 5 gennaio e se scarpe e abbigliamento andranno per la maggiore, la data per la Confesercenti resta sbagliata e rischia di lasciare al palo la stagione che potrebbe non decollare.

Secondo le stime dell'associazione circa la metà dei consumatori ha programmato già la spesa con un budget di 267 euro, ma il 56 per cento comprerà se troverà l'occasione e dunque per ora non ha pianificato acquisti. Una fetta questa, rimarca Confesercenti, in crescita rispetto agli anni scorsi con il dato che rappresenta quindi un segnale di una maggiore attenzione da parte delle famiglie, che quest’anno si orienteranno su acquisti ragionati ed ‘utili’.

Gli articoli che si venderanno di più secondo le stime Confesercenti

Chi è intenzionato a comprare cerca soprattutto calzature (58 per cento) seguite a stretto giro da maglioni e felpe (56 per cento). La classifica dei desiderata degli abruzzesi, per i saldi invernali 2024, prosegue con l’intimo (34 per cento), gonne e pantaloni (33 per cento), magliette, canottiere e top (29 per cento), camicie e camicette (27 per cento). Sotto la media le indicazioni per capispalla (21per cento, lo scorso anno erano il 27 per cento).

Il 19 per cento cercherà una borsa, mentre il 17 per cento un abito o un completo; il 15 per cento si orienterà invece sulla biancheria per la casa, il 13 per cento su foulard, cappelli e altri accessori. Il 12 per cento dei consumatori segnala interesse per l’acquisto di cinture e il 10 per cento per articoli di piccola pelletteria, portafogli e portacarte. I saldi nei negozi.

I saldi sono il momento del "riscatto" dei negozi fisici rispetto all'online, ma l'inverno "caldo" e la troppa vicinanza alle festività natalizie rende "sbagliata" la data di avvio

Sui saldi, i negozi fisici mantengono stabilmente la preferenza dei consumatori: li sceglie per almeno un prodotto l’83 per cento, contro il 51 per cento che prevede di acquistare anche online. Sul territorio regionale, a partecipare alle vendite di fine stagione saranno oltre 1.600 negozi, con uno sconto medio di partenza del 25 per cento, spiga Confesercenti.

La disponibilità sarà più ampia del solito per un autunno inverno dalle temperature più miti del normale, ma il cambiamento climatico ha inciso sul 96 per cento delle imprese che segnalano un calo medio del 46 per cento delle vendite dei prodotti delle collezioni autunno inverno.

“Per i negozianti indipendenti, i saldi rappresentano un momento decisivo per il budget annuale - sottolinea il presidente regionale di Confesercenti Daniele Erasmi - per una categoria che soffre molto più di altre per la concorrenza che le istituzioni consentono alle grandi piattaforme di commercio online. Ma con i saldi molti consumatori riscoprono la competitività e la professionalità dei negozi fisici”.

“Sulle date dei saldi c’è però bisogno di una riflessione organica - spiegano Marina Dolci e Franco Menna, rappresentanti regionali della Fismo- Confesercenti, che riunisce i negozi di abbigliamento e calzature, e presidenti provinciali delle Confesercenti di Pescara e Chieti - sono date troppo ravvicinate alle vendite natalizie, che soffrono per questa prossimità, e quest’anno con il mancato avvio della stagione invernale la data è particolarmente infelice e incide non poco sulla marginalità delle nostre imprese. I negozi tradizionali soffrono una concorrenza sleale del commercio online, che paga meno tasse e non è sottoposto ad obblighi e vincoli: ecco perché - concludono - siamo particolarmente orgogliosi che i consumatori scelgano la nostra professionalità durante questi momenti”.