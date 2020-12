Conto alla rovescia per i saldi di fine stagione, ecco quando ci saranno. La Regione Abruzzo ha infatti stabilito il periodo in cui potranno essere effettuate le vendite di fine stagione relativamente all'inverno: saranno dal 5 gennaio 2021 per una durata massima di 60 giorni.

Per ciò che concerne l'estate, invece, bisognerà aspettare ancora, in quanto è stata rinviata ad atti successivi la definizione della data di inizio dei saldi nella stagione calda, previa concertazione con le associazioni di categoria più rappresentative e in considerazione dell’andamento dell’epidemia.