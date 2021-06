Saldi estivi in Abruzzo, decisa la data di inizio

Sconti e offerte saranno possibili a partire da sabato 3 luglio per una durata di 60 giorni

È stata decisa la data di inizio dei saldi di fine stagione in Abruzzo: quest'anno sconti e offerte da parte dei negozi inizieranno a partire da sabato 3 luglio.

A stabilirlo è una determinazione del dipartimento Sviluppo Economico e Turismo della Regione Abruzzo di ieri, giovedì 3 giugno.

Questo si legge nel provvedimento regionale: «Il periodo in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi estivi, con riferimento a prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti: vendite di fine stagione estive dal 3 luglio 2021 per una durata massima di sessanta giorni».