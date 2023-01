Partono i saldi e arriva il decalogo anti-truffa dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori

Dal 5 gennaio partono i saldi a Pescara e in tutto l'Abruzzo e l'associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (Adoc) si prepara a dare buoni consigli a tutti i consumatori.

Diverse le iniziative che saranno promosse sin da subito a cominciare dalla divulgazione di un decalogo anti-truffa per l'acquisto consapevole. Un decalogo che si articola in dieci punti e che stila offre una serie di consigli per fare acquisti sicuri evitando di farsi ingannare da sconti eccessivi o dalla proposta di merce “avanzo di magazzino” a prezzi stracciati. Un vademcum già disponibile su tutti i canali di comunicazione dell'Adoc sia quelli nazionali che quelli locali e che sarà distribuito direttamente ai consumatori anche in altre occasioni durante il periodo dei saldi.

Di certo lo sarà il 14 gennaio quando l'associazione sarà presente con un punto informativo nei maggiori centri commerciali delle quattro province.

“Siamo pronti con le nostre iniziative ad orientare i consumatori nei propri acquisti – spiega Monica Di Cola, presidente Adoc Abruzzo -. Siamo da sempre vicini alle persone e alle famiglie e lo saremo anche in questo momento particolare certi che gli sconti possano alleggerire la pressione dettata dalla crisi economica che il Paese sta vivendo”. “Auspichiamo inoltre ad un dialogo costruttivo con Confesercenti, Confartigianato e Confcommercio perché riteniamo che insieme si possa affrontare meglio la crisi e invitiamo tutti gli abruzzesi – aggiunge - a fare spese negli esercizi locali, in segno di riconoscenza per i tanti commercianti onesti che lavorano quotidianamente con serietà e dedizione”.