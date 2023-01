Via ai saldi, Di Lorito (Cna) invita a comprare nei centri urbani, ma sulla stagione degli sconti chiede una riforma

“Acquistare nei nostri centri urbani, in città e nei paesi, sotto casa, dal proprio negoziante di fiducia garantisce il rispetto delle regole, combatte la concorrenza sleale e favorisce anche la tutela dei diritti di lavoratori e consumatori”. E' l'invito del responsabile della Cna commercio Pescara Luciano Di Lorito alla viglia dell'avvio della stagione degli sconti che partirà in città e in tutta la provincia partirà domani, giovedì 5 gennaio e che proseguiranno fino 5 marzo.

Sebbene siano “uno strumento molto utile per dare respiro al commercio” per Di Lorito lo stesso andrebbe rivisto e riformato come d'altra parte chiedono le associazioni di categoria. Questo perhé, spiega, “sono sotto gli occhi di tutti le strategie commerciali e le promozioni tutto l'anno applicate dalle grandi piattaforme on-line, senza peraltro distinguo tra categorie merceologiche. Motivo, questo, che rende necessario ripensare lo strumento dei saldi così come ora concepito”.

“Il commercio tradizionale resta comunque centrale e va difeso, sia per sostenere le filiere territoriali a chilometro zero, sia per evitare che i profitti non tassati dei colossi del settore impoveriscano il tessuto e l'economia locale – incalza il responsabile Cna -: oltretutto, l'inverno di grande difficoltà che stiamo vivendo ci sta portando a comprendere il reale valore dei costi energetici, e la filiera corta è uno degli strumenti in grado di limitare i consumi di tutto il sistema produttivo”.

“Fondamentale, per una corretta gestione dei saldi e incentivare la fiducia dei consumatori – conclude Di Lorito – è il rispetto delle regole, tra cui l'esposizione dei prezzo scontato con quello normale di vendita,oltre alla indicazione dello sconto applicato”.