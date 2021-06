Sabato 3 luglio al via i saldi anche a Pescara, Federmoda Confcommercio: "Speriamo in un recupero dopo la pandemia"

Sabato 3 luglio anche a Pescara partiranno i saldi estivi. In occasione dell'apertura della stagione delle promozioni, in città si terrà la "Notte dei saldi" e Confcommercio Federmoda Pescara, con il presidente Enzo D’Ottaviantonio, lancia un appello a tutti i consumatori e cittadini per recarsi nei negozi a fare acquisti, per sostenere una categoria duramente colpita dalle restrizioni della pandemia.

"Si tratta di un’ottima occasione per approfittare delle opportunità offerte dalla prima giornata di saldi estivi diluendo senza fretta gli acquisti nell’arco dell’intera giornata e godendosi una serata in centro, approfittando di negozi, bar e ristoranti aperti.

Con i saldi estivi, che valgono circa il 12% del fatturato annuo dei fashion store, speriamo di recuperare in parte il fatturato perso finora. Per questi saldi ci aspettiamo consumi in crescita rispetto allo scorso anno ma, soprattutto, una conferma del trend degli acquisti nei negozi di prossimità, dopo il forzato ricorso agli acquisti sul web. "

Ora, aggiunge D'Ottaviano, con la campagna vaccinale sembra che si possa arrivare ad una svolta per la pandemia e dunque anche per le attività commerciali, con la gente che tornerà a fare acquisti nei negozi, offrendo a differenza dei centri commerciali più servizio e qualità.

"Laddove il piccolo commercio di vicinato è morto le città sono divenute più buie, più brutte ed insicure. La relazione che c'è tra piccolo commercio e città è ineludibile in quanto prima ancora di essere commercianti, tutti noi siamo dei cittadini: amiamo la nostra città, la abitiamo e vogliamo che sia più bella e attraente"