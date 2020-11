Il pescarese Di Lauro eletto ceo dell’anno nella categoria "Education Technology"

Il pescarese Rodrigo Di Lauro è stato eletto ceo dell’anno nella categoria "Education Technology". Il giovane manager, alla guida di Life Learning Group, ha infatti vinto il premio "Le Fonti Awards" per l'Innovazione & Leadership. Nonostante la crisi dovuta al lockdown, la società con sede nella nostra città continuerà ad investire. E lo farà acquistando 2 immobili proprio a Pescara e pianificando l’assunzione di 100 persone entro il 2023:

“Ho un piano industriale di 3.000.000 di euro per rilevare 2 importanti immobili per realizzare lo studio di registrazione più grande dell’Adriatico e il primo Life Learning Hub. Pescara è una fucina di talenti nascosti che stanno rendendo grande Life Learning, investire sul nostro territorio è il modo migliore per continuare a valorizzare una regione che ha tanto da dare a livello nazionale”.