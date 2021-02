Mercoledì 24 febbraio prima riunione fra gli assessori regionali al turismo e il neo ministro Garavaglia

L'assessore regionale D'Amario, coordinatore della commissione turismo della Conferenza delle Regioni, punta a stabilire i primi obiettivi per il rilancio del settore nel post Covid

Primo incontro in streaming mercoledì 24 febbraio fra gli assessori regionali al turismo e il neo ministro Garavaglia. Lo ha annunciato l'assessore regionale D'Amario che è anche coordinatore della commissione turismo della Conferenza delle Regioni, aggiungendo che si tratta di un primo incontro per avviare una strategia comune per il rilancio del settore turistico nel post Covid, considerando che si tratta di uno fra quelli più colpiti dalle restrizioni.

D'Amario giudica positivo il segnale mandato dal presidente Draghi che ha istituito nuovamente il ministero del turismo in un momento di crisi senza precedenti e per il quale occorrono misure importanti e straordinarie:

Ritengo che la nomina di Garavaglia, che è stato assessore regionale e coordinatore della commissione affari finanziari della conferenza, sia quanto mai opportuna e indovinata.

Gli assessore regionale garantiranno massima disponibilità per collaborare con il ministro e il Governo per affrontare le sfide strategiche e le scelte da fare nei prossimi mesi per il rilancio delle imprese turistiche del paese dando loro una nuova competitività sul mercato.