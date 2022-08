Torna il mercato sulla strada parco, l'annuncio di Santilli

Il vice sindaco di Pescara Gianni Santilli, che è anche assessore comunale ai parchi e al verde pubblico, annuncia a IlPescara.it che il mercato lungo la strada parco tornerà finalmente dopo il lungo stop di questi ultimi mesi, dovuto alla realizzazione di alcuni lavori che ne avevano imposto lo spostamento in un'altra sede.

Nello specifico, il mercato sarà nuovamente operativo nella sua tradizionale collocazione a partire da mercoledì 31 agosto. "Il tratto compreso", spiega Santilli, "sarà quello che va dall'incrocio con via del Milite Ignoto fino all'intersezione con via Cadorna". Decisamente una buona notizia per cittadini e residenti che sono soliti frequentare questo luogo di commercio all'aperto.