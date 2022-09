Rincari luce e gas, il Codacons lancia lo "Sciopero delle bollette" per sospendere i pagamenti

Scatta anche in Abruzzo la protesta del Codacons “Sciopero delle bollette” per dire “no” agli abnormi rincari di tariffe luce e gas: a tutti gli utenti che vorranno aderire sarà offerta assistenza legale per la sospensione del pagamento delle fatture.

“Una iniziativa di solidarietà sociale quella dell’associazione che si basa sulle norme del codice civile e sulla Costituzione italiana – sottolinea il Codacons -, e tesa a consentire alle famiglie che hanno difficoltà economiche di sospendere in questo momento di emergenza il pagamento delle bollette versando solo parzialmente gli importi delle fatture, in virtù della causa di forza maggiore e sulla base delle disposizioni del nostro codice civile. L’articolo 1256 del codice civile prevede infatti che 'L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento'”, sottolinea.

“Basterà quindi scaricare dal sito del Codacons l'apposito modulo, da inviare al proprio fornitore, con cui si comunica formalmente di essere costretti a sospendere il pagamento integrale della bolletta, provvedendo al pagamento della fattura in modo parziale, versando cioè un acconto pari al 20 per cento della bolletta, in quanto impossibilitati a sostenere l’importo maggiorato delle utenze – spiega l'associazione -. Ciò anche sulla base dei principi correttezza, buona fede e solidarietà sociale, considerato che sui contratti a prestazioni corrispettive, la giurisprudenza prevede e riconosce l’esistenza di un 'dovere di solidarietà' nei rapporti intersoggettivi (articolo 2 Costituzione)”. Per aderire all’iniziativa, partecipare allo “Sciopero delle bollette” e sospendere e pagare solo parzialmente le fatture di luce e gas, è sufficiente seguire le istruzioni riportate su questa pagina del sito dell'associazione.