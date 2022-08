Pescaresi tartassati anche dall'aumento dell'Rc auto: ecco di quanto sono lievitati i costi

Non solo cibo, bevande, alloggi e carburante: per i pescaresi l'ennesima stangata arriva anche per l'Rc auto. Lo rileva l'osservatorio Facile.it: a luglio 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia si sono spesi mediamente 395,95 euro, ovvero il 10 per cento in più rispetto ad inizio anno (gennaio 2022). Non solo, tra le province abruzzesi è proprio quella di Pescara ad aver registrato l'aumento più consistente e il premio medio Rc auto più salato.

Ad incidere sul trend al rialzo non solo il fatto che molte delle scontistiche messe in atto dalle compagnie durante la pandemia si stanno esaurendo, ma anche che i costi dei sinistri stanno crescendo a causa dell’inflazione.

L’aumento delle tariffe medie rilevato da gennaio a luglio 2022 è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta la regione: a guidare la classifica degli incrementi è la provincia di Pescara (+10%, 395,95 euro) seguita, a brevissima distanza, da quella di Teramo (+9,9%, 381,60 euro). Continuando a scorrere la graduatoria si trova la provincia Chieti, (+3,6%, 352,88 euro) e, all’ultimo posto, quella de L’Aquila (+1,1%, 360,59 euro). In valori assoluti, a luglio 2022, Pescara è risultata essere la provincia più costosa della regione, Chieti la più economica.

Guardando alle garanzie accessorie scelte dagli automobilisti abruzzesi in fase di sottoscrizione emerge come, tra coloro che ne hanno inserita una, la più richiesta sia stata l’assistenza stradale, scelta dal 38,1% dei guidatori. Seppur a grande distanza, seguono tra le coperture aggiuntive maggiormente richieste dagli automobilisti dell’Abruzzo la garanzia infortuni conducente chiesta dal 24,2 per cento della platea e la tutela legale chiesta solo dal 13,7 per cento.