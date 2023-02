Alla provincia di Pescara in arrivo 42,9 milioni di euro per la rigenerazione urbana: da Openpolis dubbi sui fondi per lo stadio

In Abruzzo arriveranno 292,3 milioni di euro da Pnrr per la rigenerazione urbana. Lo ha fatto sapere Openpolis che ha analizzato la quantità e la destinazione dei fondi che serviranno per opere pubbliche di riqualificazione urbana sul territorio. La provincia dell'Aquila riceverà 90 milioni di euro. Seguono Chieti (58,4), Teramo (56,1) e Pescara (42,9). I comuni abruzzesi coinvolti sono 84. Quello che riceverà più fondi è L'Aquila. Si tratta di fondi importanti, per interventi su spazio pubblico con ampio margine lasciato agli amministratori per la scelta degli interventi che, secondo Openpolis, non sono sempre attinenti la rigenerazione urbana.

"Complessivamente quindi i progetti che potranno essere realizzati in Abruzzo sono 195. La maggior parte sono destinati ai territori della provincia dell'Aquila (80 progetti per 90 milioni di euro complessivi), seguita da quelle di Pescara (40 per 42,9 milioni), Teramo (38 per 56,1 milioni) e Chieti (34 interventi per 58,4 milioni). Sono 3, inoltre, le proposte presentate da regione Abruzzo, e che quindi non sono "territorializzabili". In questo caso vengono assorbiti ben 45 milioni di euro. Per quanto riguarda la tipologia di interventi, la quota più consistente è relativa alla riqualificazione di spazi pubblici. Questi progetti, che prevedono interventi su piazze, monumenti, parchi e altri spazi collettivi, assorbono il 56,4% del totale dei fondi, pari a circa 165 milioni di euro."

Sono 84 i comuni dove arriveranno i fondi, con i capoluoghi in testa: L’Aquila con 41,3 milioni complessivi (12 progetti finanziati), Chieti (35 milioni per 11 progetti), Teramo (23,7 milioni per 9 progetti) e Pescara (20 milioni per 11 progetti). Fra gli interventi considerati dubbi da parte di OpenPolis, anche gli 1,6 milioni di euro che arriveranno per lo stadio Adriatico, che non sarebbero per un progetto di rigenerazione urbana: "Altri progetti invece prevedono la realizzazione di parcheggi. Anche in questo caso il contributo in termini di rigenerazione urbana appare marginale."