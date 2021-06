Pedaggio A14, Sna Casartigiani plaude alla riduzione del 50%: "Risultato positivo"

Il direttore Dino Lucente: "Questo risultato soddisfa in pieno le aspettative degli autotrasportatori-traslocatori e chiunque altro percorra quei tratti autostradali, compresi i cittadini che si recano in ferie"

Sna Casartigiani esprime tutta la propria soddisfazione per essere riuscita a ottenere il risultato di condivisione con la Società Autostrade relativamente alla riduzione del 50% del pedaggio sull'A14. La misura entra in vigore da oggi, 12 giugno, e riguarderà i tratti compresi tra i caselli di Val Vibrata e Roseto, e tra Atri-Pineto e Pescara Nord.

Il direttore Dino Lucente afferma: "Questo risultato soddisfa in pieno le aspettative degli autotrasportatori-traslocatori e chiunque altro percorra quei tratti autostradali, compresi i cittadini che si recano in ferie. Ora attendiamo l'applicazione di quanto sottoscritto e le modalità: riduzione pedaggi o all'ingresso o direttamente in fattura, maturati attraverso i Telepass. Un ringraziamento a quanti hanno condiviso questa forma di lotta tempistica ed economica".