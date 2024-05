Autoferrotranvieri, due lavoratori su sei iscritti all’Ugl vincono in Cassazione contro il contratto peggiorativo di Tua

Due lavoratori su sei vincono il ricorso in Cassazione, voluto dall’azienda di Trasporto unico abruzzese (Tua).

Ad annunciarlo è stato il segretario regionale Ugl Autoferro Giuseppe Lupo, nella mattinata di lunedì 6 maggio, nella sede dell’Ugl, a Pescara.

Si tratta di una sentenza pilota, che vede in primo piano gli autoferrotranvieri.

Tutto parte nel 2015, quando Cgil, Cisl, Uil e Faisa sottoscrivono il contratto di secondo livello, ma l’Ugl no, ritenendolo “peggiorativo, sia da un punto di vista economico che normativo”. Nello stesso anno una cinquantina di lavoratori iscritti al sindacato hanno inviato una lettera all’azienda in cui rifiutavano l’applicazione del contratto di secondo livello, in vigore dal 1 gennaio 2016. In questo stesso anno è partito l’iter che ha portato sei lavoratori, cinque autisti e un impiegato, a rivolgersi alla magistratura del lavoro. La sentenza di primo grado, arrivata il 29 settembre 2020, ha dato ragione ai lavoratori. La Tua decide di fare ricorso in appello, ma nel gennaio 2022 viene confermata la sentenza di primo grado. Due settimane fa, esattamente il 17 aprile 2024, arriva anche il verdetto da parte della Corte suprema di Cassazione, secondo cui l’accordo del 2015 era peggiorativo.

In particolare, per la Corte di Cassazione “i contratti collettivi aziendali possono ritenersi applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che aderendo a un’organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso si precisa nel dispositivo”, si legge nel dispositivo.

«Il contratto firmato dalle altre sigle sindacali è illegittimo, nel senso che non si applica ai lavoratori iscritti all’Ugl», spiega Lupo, «è una sentenza storica. Con il contratto della Tua ogni lavoratore ha perso in media duemila euro all’anno e ha sempre avuto turni estenuanti». Tra i presenti all’incontro di questa mattina c’erano anche Armando Foschi, segretario Ugl/Utl Pescara - Chieti; Fabrizio Mancini, vice segretario Ugl/Utl Pescara Chieti con delega su Chieti.