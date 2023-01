Riconfermato il bonus asilo nido anche per il 2023

Il 2021 sarebbe dovuto essere l’anno in cui avremmo detto addio per sempre al bonus asilo nido. Questa misura a sostegno delle famiglie è stata poi riconfermata sia per il 2022 che quest’anno. Non è ancora possibile accedere al bonus asilo nido 2023 ma a breve l’Inps dovrebbe aprire il portale per poter inserire le nuove domande.

Ricordiamo che il beneficio serve per sostenere i genitori contro il carovita e dà l’opportunità di ricevere una somma per coprire parzialmente o interamente la retta dell’asilo nido oppure per ottenere forme di supporto presso la propria abitazione per bambini affetti da gravi patologie croniche.

Il bonus asilo nido 2023 è richiedibile per bambini sotto i 3 anni di età attraverso il sito Inps. In alternativa si può fare domanda attraverso il patronato.

Gli importi del bonus nido sono stabiliti su base Isee:

fino a 3milameuro per Isee fino a 25mila euro

fino a 2500 euro per Isee da 25 a 40mila euro

fino a 1500 euro per famiglie con Isee superiore a 40mila euro.

Per il pagamento del bonus nido è necessario caricare sul portale dell’Inps la ricevuta o la fattura di pagamento mensile. In ogni caso il contributo non potrà eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della retta.