Riccardo Padovano è il nuovo presidente di Confcommercio Pescara

Riccardo Padovano, ex consigliere comunale e noto imprenditore del settore balneare pescarese, è stato eletto presidente della Confcommercio Pescara. La nomina arriva oggi 26 ottobre a saeguito del rinnovo del consiglio direttivo avvenuto durante l'assemblea dello scorso 19 ottobre.

Padovano è stato eletto all'unanimità e prende il posto di Franco Danelli, che ha guidato l'associazione negli ultimi cinque anni. Eletta anche la nuova giunta rinnovata per sette/undicesimi e la presenza di tre imprenditrici. Danelli ha commentato:

Si tratta di un cambio nell’ottica della continuità in quanto Riccardo Padovano è stato vicepresidente nella Giunta da me guidata. A lui ed ai nuovi organi associativi faccio i miei migliori auguri affinché possano proseguire nel solco tracciato dando continuità ai tanti progetti già avviati.”

“Avevo già preannunciato a tutti gli associati la mia intenzione di non ricandidarmi nè alla carica di presidente nè alla carica di consigliere in quanto convinto assertore della necessità del rinnovo dei componenti e della alternanza delle cariche.Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con me in questi cinque anni contrassegnati dalla serietà nelle relazioni istituzionali e dal necessario contenimento delle spese nella gestione della Associazione.

Padovano si è detto commosso e felice per questa importante nomina, ringraziando l'ex presidente per l'impegno profuso negli ultimi cinque anni:

Penso ad un’associazione che sia battagliera ma allo stesso tempo propositiva in quanto sono convinto che quando si pone un problema bisogna anche contestualmente presentare una soluzione concreta e fattibile. Spingeremo ancora di più sui servizi alle imprese, sulla formazione, sulla innovazione e digitalizzazione e saremo presenti su tutto il territorio provinciale per essere vicini a tutte le attività economiche che mai come in questo momento hanno bisogno di un riferimento certo rappresentato da una grande associazione come la Confcommercio