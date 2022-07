Riaprono le terme di Popoli: sottoscritto l'accordo tra Regione, Comune e nuova proprietà

Riaprono le terme di Popoli. Ad annunciarlo è l'assessore regionale all'urbanistica e il territorio Nicola Campitelli che ha sottoscritto ieri l'accordo con il sindaco Concezio Galli e la nuova proprietà .

"La giornata di ieri è stata significativa per consentire la riapertura delle terme di Popoli - dichiara Campitelli -. Questo accordo è teso ad assicurare continuità ed efficienza del servizio, utile non solo al benessere e alla salute ma è anche un valido aiuto all'economia, al turismo e l'occupazione del territorio. Sono davvero entusiasta del risultato ottenuto, sintesi di importanti scelte per valorizzare le peculiarità abruzzesi".