Riaperture ristoranti, il presidente Padovano incontra il Prefetto: "Serve chiarezza dal Governo per evitare confusione"

Il presidente di Confcommercio Pescara solleva la polemica relativa alla possibilità per i ristoranti di ospitare pranzi e cene per occasioni particolari e cerimonie

Serve chiarezza dal Governo per le direttive riguardanti le riaperture dei ristoranti, in particolare sulla questione di poter ospitare pranzi e cene per lo svolgimento di cerimonie. A parlare è il presidente della Confcommercio Pescara Padovano che oggi lunedì 26 aprile incontrerà il prefetto per sollecitare un intervento che possa fugare dubbi ai clienti e ai proprietari dei ristoranti.

Si è ben consapevoli che un banchetto in quanto tale non si possa fare, ma nulla vieta ad un titolare di un ristorante all’aperto di ospitare delle persone e se tra le persone all’aperto c’è una persona con un abito da sposa, mi dovete spiegare dov’è il reato. Stamattina ne abbiamo parlato a livello nazionale con i colleghi di tutta Italia. E lo abbiamo fatto in maniera serena e costruttiva. Se io vado in chiesa e mi voglio sposare lo posso fare ma devo rispettare le regole valide all’interno del luogo di culto e so bene che sui banchi possono sedere non più di due persone perché si deve rispettare il distanziamento.

Padovano sottolinea come le regole vadano rispettate sempre e debbano essere applicate in ogni caso, e dunque non vi è differenza se si può andare a mangiare con il vestito da sposa o con i blue jeans. Se infatti è già noto di non poter fare le cerimonie classiche con musica, intrattenimento e tavoli da otto o dieci persone, vanno però lette correttamente le norme per evitare confusione.