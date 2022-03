Revocato il corteo di protesta degli autotrasportatori da Montesilvano a Pescara

Non ci sarà il corteo di protesta degli autotrasportatori programmato per domani, sabato 19 marzo, con 50 tir in partenza da Montesilvano e arrivo a Pescara.

La decisione deriva dopo la sottoscrizione di un protocollo di intesa con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Il protocollo di intesa è stato firmato da tutte le rappresentanze del trasporto e per questo motivo gli organizzatori del corteo hanno ritenuto di dover revocare la manifestazione di domani 19 marzo a sostegno della vertenza.

Previsto un decreto interministeriale per la ripartizione, per il triennio 2022-2024, del fondo di 240 milioni di euro a favore dell'autotrasporto secondo quanto concordato con le associazioni di categoria.