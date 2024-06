Renisi (Federlalberghi) sui numeri del turismo per l'estate: "Buona la partenza, si prevede una stagione lunga e positiva"

Un inizio d'estate partito bene dal punto di vista delle presenze turistiche, con la previsione di avere una stagione lunga e soddisfacente. Abbiamo raggiunto Daniela Renisi, presidente di Federalberghi Pescara e assessore uscente nel comune di Montesilvano, per conoscere i primi numeri e le previsioni per l'estate appena iniziata. Il mese di giugno si è aperto positivamente con delle buone presenze e, complice anche l'arrivo del caldo e del tempo stabile, le prenotazioni continuano ad arrivare anche per le prossime settimane:

"La fine della scuola e il bel tempo che ha caratterizzato le ultime due settimane hanno sicuramente favorito le prenotazioni e gli arrivi. Ovviamente, trattandosi del mese di giugno, abbiamo visto quasi esclusivamente dei soggiorni "mordi e fuggi" ovvero legato quasi strettamente al fine settimana, ma comunque negli alberghi della costa pescarese troviamo dati positivi. Stiamo inoltre notando come molti italiani stiano scegliendo proprio il mese di giugno per le proprie vacanze, a differenza di quanto avviene tradizionalmente quando le ferie e i soggiorni sono concentrati quasi esclusivamente nei mesi di luglio e agosto. Rileviamo anche una buona presenza di stranieri, anche per le vicende che coinvolgono l'area del medio oriente: chi prima sceglieva l'Egitto o Israele, ora per la questione delle tensioni e del conflitto bellico preferiscono in generale soggiornare nell'area europea del Mediterraneo".

Per quanto riguarda le previsioni di luglio e agosto, la Renisi spiega:

"Abbiamo avuto tante richieste di preventivi e anche numerose conferme e prenotazioni: anche in questo caso è prevedibile che, in caso di clima stabile e favorevole, andremo verso l'occupazione completa delle stanze considerando anche che molti utenti ormai prenotano all'ultimo minuto, e dunque molte conferme arriveranno proprio a ridosso dei mesi di luglio e agosto." Anche per quanto riguarda l'offerta degli eventi di intrattenimento estivo, gli albergatori spiega la Renisi sono soddisfatti:

"Calendari interessanti sono stati proposti sia a Pescara che a Montesilvano, in grado sicuramente di aiutare il turismo. Per quanto riguarda il mese di settembre, poi, avremo dei numeri importanti dovuti agli eventi sportivi di caratura nazionale e internazionale, ovvero i World Skate Games 2024 a Montesilvano e il campionato nazionale di vela. Si prevede dunque una stagione estiva particolarmente lunga e ricca di soddisfazione per il comparto ricettivo della costa pescarese".