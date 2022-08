Regolamento del piano di risanamento acustico, Cremonese rassicura: "Un tavolo per condividere le scelte, ascolteremo tutti"

Non dovrà esserci nessuna penalizzazione né per gli esercenti né per i residenti.

L'assessore al commercio Alfredo Cremonese, il giorno dopo l'approvazione in consiglio comunale del piano di risanamento acustico rassicura e sul proseguo delle attività che dovranno portare al regolamento da adottare ha già chiesto, spiega a IlPescara, di convocare una riunione e creare un tavolo per focalizzare l'attenzione su quei provvedimenti prioritari che si intendono adottare. Fissare, in sostanza, dei veri e propri obiettivi.

L'idea è quella di creare un comitato allargato in cui oltre a lui, dovranno sedere il sindaco, gli assessori, i capigruppo e i presidenti delle commissioni che, anche attraverso il confronto con residenti e associazioni di categoria, dovranno decidere il contenuto del regolamento. Cremonese spiega che, guardando ad altre città, il piano è stato adottato in alcuni casi dall'assessore al commercio, in altri, ad esempio, da quello alla polizia municipale e in altri ancora addirittura da quello all'ambiente e che nei singoli casi si è deciso di focalizzare l'attenzione su alcuni provvedimenti: chi ha preferito più controlli di polizia, chi ambientali, chi sonori e così via. I tempi, visto che il documento comunque dovrà ripassare in consiglio, non sono immediati e dunque l'attività potrebbe iniziare subito dopo le vacanze estive sebbene un primo incontro non si esclude potrebbe esserci anche prima. “Le regole vanno condivise tra le parti – afferma Cremonese -. Il problema è di tutti e dunque va trovato un punto di equilibrio ecco perché è necessario lavorare sodo per capire e disciplinare un settore che in tutta Italia non è disciplinato e che oggi sta diventato, ovunque, un tema da affrontare. Ovviamente i dirigenti saranno fondamentali per capire quali siano le misuri più importanti da applicare, quelle su cui puntare”.