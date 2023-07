Dalla Regione contributi per le imprese turistiche destinati a lavori di miglioramento e ammodernamento delle strutture ricettive

La Regione Abruzzo ha pubblicato un bando per l'erogazione di finanziamenti alle imprese turistiche abruzzesi, per migliorare le strutture ricettive su diversi aspetti. Il bando che scadrà il prossimo 7 agosto, prevede finanziamenti per imprese ed enti no profit operanti nel settore del turismo, ha l’obiettivo di sostenere e agevolare progetti di investimento finalizzati al miglioramento della ricettività e degli standard di qualità delle strutture ricettive. Gli interventi dovranno riguardare: la sostenibilità e promozione delle strutture ricettive, innescando un processo di miglioramento continuo del mercato dell’offerta turistico-ricettiva della Regione; la sicurezza degli ambienti e della prevenzione sanitaria; il miglioramento dell’offerta rivolta ai turisti con disabilità motorie e sensoriali; l’ammodernamento dei macchinari, delle attrezzature e dell’arredamento strumentali all’attività; il miglioramento dell’offerta turistica. La domanda va presentata esclusivamente online dallo sportello telematico della Regione Abruzzo sotto "Catalogo servizi" e "Sportello turismo". Per maggiori informazioni: https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-ad-imprese-turistiche-miglioramento-delle-strutture-ricettive