Chiude il caseificio "Reginella d'Abruzzo", 31 lavoratori a casa

«Riteniamo necessario chiedere al sindaco di Sulmona, città capofila della Valle Peligna di aprire un tavolo di confronto, per cercare soluzioni al rilancio dell'economia in tutta la Valle Peligna, creando un ente di formazione professionale che ne certifichi la relativa qualifica e che vada in direzione delle realtà presenti sul territorio Peligno, dando la possibilità di ricollocazione per chi perde il lavoro, ma anche per i giovani disoccupati o inattivi».

A dirlo, come riporta LaPresse, è Luigi Antonetti di Flai Cgil confermando la notizia della chiusura del caseificio Reginella di Sulmona, nell'Aquilano, che occupava una trentina di lavoratori.

È stato sottoscritto un accordo di cassa integrazione per 18 lavoratori dello stabilimento peligno attivo per oltre 60 anni in valle. I lavoratori potranno seguire dei corsi di formazione per una eventuale ricollocazione nel mercato del lavoro.