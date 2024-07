Nuovo "Recruiting day" al centro per l'impiego di Pescara: ricerca di operai generici

Nuova iniziativa da parte del Centro per l’impiego di Pescara per la ricerca di personale da destinare ad aziende regionali. Un'iniziativa che, mano a mano, coinvolge vari settori. Lunedì 15 luglio, dalle 15, nella sede del Centro in via Passolanciano 75 a Pescara, è in programma un recruiting day per la ricerca di personale da avviare a percorsi formativi di tirocinio extracurriculare presso un'azienda abruzzese.

Nello specifico, gli operatori del Centro per l’impiego e i rappresentanti della azienda esamineranno curriculum vitae per la ricerca di operai generici da destinare alla distribuzione e ad altre mansioni, per la ricerca di operatori di macchinari per la produzione di prodotti derivati dalla chimica (farmaci escluso) e per la ricerca di conduttori di carrelli levatori.

Per tutte le mansioni indicate, fa sapere la Regione, è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore, mentre, nello specifico, per le due ultime mansioni è richiesto il possesso di diploma di area tecnico/professionale. I disoccupati e giovani interessati devono presentarsi nella sede del Centro per l’impiego di Pescara, in via Passolanciano (terzo piano), lunedì 15 luglio, in possesso del proprio curriculum vitae aggiornato.